Порошенко о работе власти по интеграции с НАТО и ЕС: "Декларируют, но мало делают, боясь обидеть Путина"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал в интервью изданию Gazeta Wyborcza, полный перевод которого доступен на сайте "Главкома".

"По моей инициативе курс на европейскую и евроатлантическую интеграции записан в Конституции, чтобы никто не посмел его изменить. Новые представители власти декларируют, что они за НАТО, но мало что делают, чтобы достичь этой цели. Интеграция с Альянсом - это ежедневная тяжелая работа над реформированием страны. А они даже не поехали на недавний саммит НАТО в Лондоне, потому что были очень заняты", - напомнил Порошенко.

Он отметил, что на самом деле команда Зеленского боится обидеть Путина.

"Я стараюсь не критиковать новую команду, а давать ей советы. Когда они отказались от поездки в Лондон, я внес в парламент проект постановления о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО - дорожной карты полного членства. Не надо бла-бла-бла, что вы за Альянс. Надо действовать так, как работал я для введения безвизового режима с ЕС", - убежден Порошенко.

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