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15.02.20 13:34

Мы готовы к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть готова к прямому диалогу с мирным населением, проживающем на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), но не с так называемым руководством ОРДЛО.

Мы готовы к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, - Зеленский

Об этом он сказал в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нас убеждают, что действенным является прямой диалог с так называемой "местной властью" в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а поэтому не может представлять местное население Украины", - сказал Зеленский.

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