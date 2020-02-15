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15.02.20 13:34

Освобожденный из плена "ДНР" Савин просит "Слугу народа" взять на партийный учёт организацию донецких политзаключённых

Бывший политзаключённый Василий Савин просит "Слугу народа" взять на партийный учёт организацию "СН" донецких политзаключённых.

Освобожденный из плена "ДНР" Савин просит "Слугу народа" взять на партийный учёт организацию донецких политзаключённых

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Савин сказал на открытии съезда партии "Слуга народа".

"Пять лет никто не мог вытащить. Президент Зеленский вытащил. И не только меня...", - сказал Савин.

Он отметил, что хочет передать приветствие от партийной организации "Слуга народа" донецких политзаключённых.

"Мы создали ее в июне прошлого года в подвалах донецкого следственного изолятора", - отметил Савин.

"Я, пользуясь случаем, обращаюсь к съезду, высшему органу партии с просьбой взять на партийный учёт нашу партийную организацию донецких политзаключённых. И не только тех, которые были обменены 29 декабря, но прежде всего тех, кто сегодня до сих пор остаются в донецких подвалах", - добавил он.

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