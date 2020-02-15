Это не "война в Украине", это война в Европе, - Зеленский в Мюнхене

Об этом он сказал, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это – война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, - шесть лет", - сказал Зеленский.

Президент указал, что Украина, как никто другой, стремится прекратить эту войну.

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"И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут с международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина возобновит свою территориальную целостность в рамках международно-признанных границ", - отметил он.