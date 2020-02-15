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15.02.20 13:48

Полного прекращения огня на Донбассе после Парижа достичь не удалось, нужны действенные механизмы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что необходимы действенные механизмы для обеспечения всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

зеленский,мюнхен

Об этом он сказал, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня. И соответствующее заявление Трехсторонней контактной группы принято 18 декабря 2019 года. Но полную тишину так и не удалось обеспечить", — сказал Зеленский.

"Почти за 2 месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают погибать наши солдаты. Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни", - добавил президент.

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