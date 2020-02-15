Мы хотим провести местные выборы в октябре 2020 года, включая ОРДЛО, но только по законам Украины, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наше желание сегодня – провести местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Но сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно", - сказал Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент указал, что Россия сегодня открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных частях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов.

"Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными. И они не могут быть такими, если состоятся не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей", - подчеркнул глава государства.

Также на Цензор.НЕТ: Украина предлагает разводить силы на Донбассе по "секторальному принципу"