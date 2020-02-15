Нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений, - Зеленский о блокировании военной помощи США

Об этом он сказал в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужна была эта помощь, нам нужно было тактически выиграть в этой истории без ухудшения наших отношений с США. Потому что тактически я думаю об Украине. Всегда. И честно вам скажу, отвечаю иногда не так, как я хочу, а так, как нужно Украине. Потому что мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу", - сказал Зеленский.

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