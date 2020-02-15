На Донбассе удерживают более 200 украинцев, в оккупированном Крыму - более 100 украинцев и крымских татар, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Особое внимание я хочу уделить очень важному событию гуманитарного характера. Речь о взаимном освобождении удерживаемых лиц. Это уже второй положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию следует продолжать ради определенной цели – освобождения по формуле "всех на всех", - сказал он.

Зеленский заявил, что украинская власть не остановится, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса, а более 100 украинцев и крымских татар удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации.

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