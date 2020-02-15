Зеленский - Трампу: после "Санта-Барбары" с импичментом предлагаю начать отношения с чистого листа

Об этом он сказал, выступая на 56-й Мюнхенской конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что это (визит в США. — Ред.) произойдет … В последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Помпео, мы говорили об этом, и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для двух стран. С каким-то очень важным результатом для двух стран. Чем-то выгодным для двух стран, - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он хочет приехать в США и начать отношения "с чистого листа".

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"После всей это "Санты-Барбары" …про импичмент…я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения, чтоб мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет этих документов и встретимся. Поэтому сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев", - отметил украинский лидер.