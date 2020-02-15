Украина сделает все для проведения следующего саммита в нормандском формате в апреле, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В целом хочу заверить: Украина и дальше будет делать все, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате состоялся в согласованные сроки, то есть в апреле 2020 года", - сказал он.

Зеленский указал, что ключевая задача сегодня – обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей.

"Украина готова и работает над этим. Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ждем шагов навстречу", - отметил он.

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