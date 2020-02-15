Без Украины нельзя обсуждать какие-либо планы по прекращению войны и возврату территорий, - Зеленский

Об этом он сказал, отвечая на вопрос в рамках дискуссии на одной из панелей Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я всегда немного обижался, несмотря на объем помощи тех или иных стран нам в этой ситуации, и в экономической ситуации, и в реформировании страны, когда об Украине начинают говорить, решать вопросы где-то там за спиной у нас. Это как с этим планом, о котором вы сказали с самого начала, и как я к нему отношусь. Новый план, в Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на востоке Украины. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить, что можно спросить нас", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что главным приоритетом является "наша независимость, наша политика, независимая страна, и наше видение урегулирования этой ситуации".

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Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

В этот же день документ удалили с сайта.

В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.

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