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15.02.20 14:34

Мы инициируем создание диалоговой платформы "Мир Донбассу", - Зеленский

В рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

зеленский,мюнхен

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса - это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественного диалоговой платформы "Мир Донбассу", в которую они должны быть привлечены", - сказал Президент.

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По его словам, участники этой платформы должны быть привлечены к консультациям на минской площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины.

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