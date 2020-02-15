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15.02.20 14:38

Другой площадки, кроме Нормандского формата сейчас не существует, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в настоящее время нет другой площадки для прекращения войны на Донбассе, кроме Нормандского формата и производного от него Минского процесса.

зеленский,мюнхен

Об этом он сказал в рамках рамках дискуссии на одной из панелей Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Действительно, другой площадки, чем Нормандский формат, который породил Минский процесс, не существует. Что в нем мне нравится? Он единственный, который дает сейчас, пусть "мелкие" для кого-то, но результаты", - сказал Зеленский.

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