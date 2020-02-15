Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается сейчас ни в каком формате

Зеленский считает, что на ситуацию могли бы повлиять США. Об это он сказал во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что мне не нравится? Это вопрос Крыма, которого нет, честно, мы же очень откровенны сегодня. Вопрос Крыма не обсуждается сегодня, совсем. То есть, нужно ли вносить и серьезно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория, там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка?", - отметил он.

"Здесь мне кажется, что могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется", - добавил Зеленский.

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