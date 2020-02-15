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15.02.20 14:46

Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается сейчас ни в каком формате

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится, что сейчас ни в каком формате и ни на какой площадке не обсуждается вопрос возвращения Украине оккупированного Крыма.

зеленский,мюнхен

Зеленский считает, что на ситуацию могли бы повлиять США. Об это он сказал во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что мне не нравится? Это вопрос Крыма, которого нет, честно, мы же очень откровенны сегодня. Вопрос Крыма не обсуждается сегодня, совсем. То есть, нужно ли вносить и серьезно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория, там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка?", - отметил он.

"Здесь мне кажется, что могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется", - добавил Зеленский.

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