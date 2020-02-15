Зеленский: Я готов к новому телефонному разговору с Трампом, если это поможет Украине

Об этом он сказал во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Если это поможет Украине, то я готов к еще одному телефонному разговору с господином Трампом", - сказал Зеленский.

Президент считает, что скандал вокруг июльского разговора с Трампом не испортил отношения между Украиной и США.

"У нас сейчас хорошие отношения с США. Я хочу поблагодарить всех: президента, сенаторов, конгрессменов, которые до этого приложились, даже обычных американцев - за то, что они нас поддерживают, особенно сейчас, когда идет война. Я благодарю и аплодирую каждой американской семье. Мы это чувствуем. Я хочу поблагодарить всех: не только США, но и Европу. Однако прошу помогите больше", - высказался глава государства.

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