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15.02.20 15:20

У "Слуги народа" хватает людей на уровне области и горсоветов, проблемы будут в ОТГ, - Корниенко о местных выборах

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что во время местных выборов в партии могут возникнуть проблемы относительно представительства партии в ОТГ.

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Об этом он сказал после съезда партии, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, есть ли у "Слуги народа" в округах достаточно людей, с которыми можно идти на местные выборы.

"На уровень области и горсовета людей всегда хватит. Проблемы будут на уровне ОТГ не только у нас, но и у всех, потому что там много людей хочет быть самовыдвиженцами. Мы увидели это на последних выборах в ОТГ. То есть мы можем упереться в проблему самовыдвиженцев ", - сказал Корниенко.

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Он отметил, что СН готова к тому, что самовыдвиженцы много возьмут.

"И это не является для нас проблемой, если они будут конструктивно вести себя в городских советах. В рамках децентрализации мы увеличиваем сильно полномочия и в принципе эти люди будут отвечать перед обществом гораздо больше", - сказал он.

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