Готовим законопроект, который позволит обществу отозвать местного депутата, - Корниенко

Об этом Корниенко рассказал в комментарии Цензор.НЕТ после съезда партии.

"Мы сейчас ведем работу в рамках пакета о народовластии по закону об отзыве через электронные инструменты местных депутатов. Чтобы общество могло регистрироваться и электронными подписями давать массив информации, например для ЦИК или партии. Ну, это надо обсуждать. Возможно, это будет что-то вроде императивного мандата на местном уровне. Но главная идея, чтобы община могла отозвать депутата", - сказал председатель партии.

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Корниенко рассказал, что в действующем законе эта норма есть, но она не действует технически.

"Но мы должны людям дать этот инструмент в условиях, когда в местной власти много полномочий и в условиях, когда реформа децентрализации, которую мы предлагаем, - идет дискуссия по уменьшению полномочий префекта, чтобы он был более стимулирующим и помогающим. А кто тогда будет контролировать? Пусть контролирует общество", - сказал Корниенко.