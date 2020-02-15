Двум мужчинам сообщили о подозрении в заказном убийстве пластического хирурга Сотника, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Задержанному в Одессе мужчине - гражданину Кыргызской Республики, 1982 г. р., который, по версии следствия, непосредственно совершил убийство, сообщили о подозрении по п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц).

Сообщнику, который доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщили о подозрении по п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов)", — сказано в сообщении.

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Прокуратура направила в Шевченковский райсуд столицы ходатайство о том, чтобы на время следствия отправить подозреваемых под стражу без залога.

Хирурга Андрея Сотника убили в Киеве 2 февраля. 43-летний врач был застрелен неподалеку от своей съемной квартиры на улице Саксаганского.

14 февраля полиция и пограничники в аэропорту Одессы задержали по подозрению в убийстве Сотника иностранца.