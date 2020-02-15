В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

О смерти туриста сообщила министр здравоохранения Франции Аньез Бузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Мужчина вместе с дочерью прибыли во Францию 16 января из китайской провинции Хубэй. 25 января их поместили на карантин в парижскую больницу.

Причиной смерти мужчины стала вызванная коронавирусом легочная инфекция. Его дочь идет на поправку.

До этого смерти от коронавируса фиксировали за пределами материкового Китая только в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

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Франция в конце января стала первой европейской страной, официально подтвердившей случаи заболевания коронавирусом. На сегодняшний день этот диагноз установлен у 11 человек.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Как сообщалось, кроме КНР, случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.

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