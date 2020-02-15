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15.02.20 16:29

Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ украинского судна в Азовском море

Прокуратура АРК начала уголовное производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

прокуратура,арк

Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г.Севастополя начато уголовное производство по ст.146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту", - сказано в сообщении.

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Следствие установило, что "оккупационные правоохранители" в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

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