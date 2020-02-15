"Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение

Об этом во время выступления на съезде партии сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас начал работу Общественный хаб, где будут постоянные встречи с общественными организациями. Первая публичная встреча - 29 февраля. Также сегодня фактически заработал полноценно наш центр образования и развития. Сейчас, в эти минуты ... проходит обучение для первых новоизбранных депутатов от "Слуги народа" - не народных депутатов, а общин и председателей ОТГ, для них обучение будет два дня", - сообщила она.

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Кроме того, добавила парламентарий, возникла идея создать некий информационный хаб, чтобы члены партии могли полноценно коммуницировать с избирателями и между собой.

"Мы планируем создать коммуникационный кабинет, который будет состоять из специалистов по коммуникациям. Также работу будет курировать заместитель председателя партии по вопросам коммуникаций", - отметила Кравчук.

Среди прочего, она также сообщила, что на следующей неделе выйдет первый номер газеты "Слуга народа".

Она выразила надежду, что газета будет распространяться не только через "Укрпочту", но и через ячейки, которые партия будет иметь по всей стране.

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В газете, объяснила Кравчук, будут публикации о голосовании фракции "Слуга народа", планах партии, реформах, депутатах и т.п.

Кравчук также сообщила, что будет обновлен сайт партии, в частности, добавлена англоязычная версия.

"Через сайт партии мы будем собирать заявки и на кандидатов на местные выборы, и на сторонников, и на волонтеров", - отметила она.

Кроме того, на сайте должны быть созданы отдельные кабинеты для каждого народного депутата с "виртуальными приемными".

"Наверное, вы уже успели прочитать в новостях о том, что мы планируем запустить даже свой интернет-канал", - добавила депутат и отметила, что в тестовом режиме это интернет-телевидение должны запустить в марте.

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В частности, планируется "импровизированная студия" в кулуарах парламента и выезды в регионы.

"Кстати, некоторые наши народные депутаты в прошлом были журналистами, поэтому они могут также подключаться", - сказала Кравчук.

Для каждого из народных депутатов планируется подготовить видео-визитку.