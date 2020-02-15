Подозреваемых в убийстве пластического хирурга Сотника отправили в СИЗО. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на hromadske.

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Прокурор Богдан Бейко отметил, что подозреваемые пытались скрыться. И подчеркнул, что существует риск, что они сбегут, попробуют уничтожить улики или будут давить на свидетелей.

Адвокат подозреваемого Махаматиякуба Маматкадырова Владислав Задор просил отказать в удовлетворении ходатайства. Он отметил, что его подзащитный полностью признал свою вину и сейчас сотрудничает со следствием. Также он добавил, что прокуратурой не доказаны риски, а подозреваемый не был судим, имеет жену и двоих детей.

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Сам Маматкадыров отметил, что является узбеком по национальности, а живет постоянно в Турции. В Украине он провел около двух месяцев в качестве туриста.

Он подтвердил журналистам, что убил пластического хирурга Андрея Сотника, но ничего не сказал о мотивах, финансовом вознаграждении и заказчике.

Другой подозреваемый, Эрмек Кудайназаров, по данным следствия, приехал в Украину вместе с Маматкадыровым.

Его адвокат Владислав Задор просил отказать в удовлетворении ходатайства. По его словам, Кудайназаров не знал, куда вез другого подозреваемого, а после хотел сообщить о преступлении.

Сам подозреваемый поддержал своего защитника и добавил, что проживал в Украине с ноября месяца.

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Кудайназарову инкриминируют пособничество в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Хирурга Андрея Сотника убили в Киеве 2 февраля. 43-летний врач был застрелен неподалеку от своей съемной квартиры на улице Саксаганского.

14 февраля полиция и пограничники в аэропорту Одессы задержали по подозрению в убийстве Сотника иностранца.

15 февраля прокуратура сообщила двум мужчинам о подозрении в заказном убийстве Сотника.