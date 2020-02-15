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15.02.20 17:55

Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Авторы скандального заявления "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" всего лишь хотели привлечь РФ к дискуссии и продвинуть вопрос мирного урегулирования на оккупированных территориях Украины.

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Об этом один из авторов документа, председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер сказал корреспонденту "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

Так Ишингер прокомментировал скандальный документ, появившийся на сайте конференции за день до открытия, а вскоре исчезнувший после протестов.

"Да, в этом документе могут быть противоречивые вещи, ну так давайте говорить о них. Это не правительственная позиция, это вклад. И это неправильно говорить, что она "российская", - заявил Ишингер.

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Также он заверил, что является сторонником всех усилий, направленных на то, чтобы помочь продвинуть "украинский вопрос" вперед. "Мы все за Украину. Я - ваш друг", - подтвердил дипломат.

Как один из авторов документа, он убежден, что "Украина должна быть счастлива, что мы пытались привлечь россиян к дискуссии".

Ишингер отметил, что люди, которые подписали "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", имели целью лишь "добро". Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что среди авторов заявления была "пара русских".

Также он пояснил, что конференция публикует все виды документов независимо от гражданства их авторов.

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Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

В этот же день документ удалили с сайта.

В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.

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