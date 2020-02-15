Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Об этом один из авторов документа, председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер сказал корреспонденту "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

Так Ишингер прокомментировал скандальный документ, появившийся на сайте конференции за день до открытия, а вскоре исчезнувший после протестов.

"Да, в этом документе могут быть противоречивые вещи, ну так давайте говорить о них. Это не правительственная позиция, это вклад. И это неправильно говорить, что она "российская", - заявил Ишингер.

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Также он заверил, что является сторонником всех усилий, направленных на то, чтобы помочь продвинуть "украинский вопрос" вперед. "Мы все за Украину. Я - ваш друг", - подтвердил дипломат.

Как один из авторов документа, он убежден, что "Украина должна быть счастлива, что мы пытались привлечь россиян к дискуссии".

Ишингер отметил, что люди, которые подписали "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", имели целью лишь "добро". Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что среди авторов заявления была "пара русских".

Также он пояснил, что конференция публикует все виды документов независимо от гражданства их авторов.

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Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

В этот же день документ удалили с сайта.

В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.