Китайцев, строящих окружную дорогу и недавно ездивших домой, временно изолируют в Житомире, - ОГА

Речь об этом шла на заседании временной эпидемиологической комиссии по защите жителей области от коронавируса COVID-19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, в выезда за границу, около 40 работников из КНР работало на объекте", — сказано в сообщении.

16 китайцев не ездили домой на праздники, оставшись на территории Украины.

Из тех, кто посещал Поднебесную, в Украину пока вернулся 1 гражданин КНР.

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"Руководство компании, которая строит дорогу, приняло решение — изолировать работника на 14 дней. В дальнейшем, все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики", — сообщили в пресс-службе.

"Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов. Работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиками", — отметил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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