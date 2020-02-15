Данных о переносе "нормандской встречи" нет, - Зеленский

Об этом он сказал журналистам в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы знаем, что собираемся встретиться", - сказал Зеленский.
По его словам, еще надо "немного подготовить весь план", ведь у нас были "дополнительные вопросы".
Президент отметил, что нужно не стоять на месте и подчеркнул важность встречи, ведь "не каждый день можно решить на высоком уровне важные для нас вопросы".
Читайте также: Другой площадки, кроме Нормандского формата сейчас не существует, - Зеленский
Зеленский добавил, что у него нет информации о возможном переносе сроков саммита.
"У меня нет такой информации, подтвержденной, не будет", - сказал он.
Как отмечалось, лидеры Украины, ФРГ, Франции и России договорились провести следующую встречу в апреле в Берлине.