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15.02.20 19:13

Данных о переносе "нормандской встречи" нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский готовится к встрече в "нормандском формате", о котором договорились в декабре в Париже.

четверка,нормандская

Об этом он сказал журналистам в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы знаем, что собираемся встретиться", - сказал Зеленский.

По его словам, еще надо "немного подготовить весь план", ведь у нас были "дополнительные вопросы".

Президент отметил, что нужно не стоять на месте и подчеркнул важность встречи, ведь "не каждый день можно решить на высоком уровне важные для нас вопросы".

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Зеленский добавил, что у него нет информации о возможном переносе сроков саммита.

"У меня нет такой информации, подтвержденной, не будет", - сказал он.

Как отмечалось, лидеры Украины, ФРГ, Франции и России договорились провести следующую встречу в апреле в Берлине.

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