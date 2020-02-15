В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства

Об этом заявил ТАСС председатель "комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям" Юрий Гемпель, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, "вести речь о каких-то подпольных выборах некорректно". Крым - "законная территория Российской Федерации", поэтому "только в законодательном поле возможно это осуществить". "Я думаю, что вполне реально открытие консульства [Украины в Крыму], и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально", - сказал Гемпель.

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"Крымский парламентарий" отметил, что ранее граждане Украины, живущие на территории России, зачастую якобы не имели возможности принимать участие в украинских выборах.

Открытие украинского консульства в Крыму, по мнению Гемпеля, не будет означать полного признания Украиной полуострова частью России. "Это будет достаточно прозрачно говорить о том, что Украина признает Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Хотя было бы лучше, если бы они признали официально и можно было бы вести нормальный диалог в интересах обоих народов", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины. При этом он подчеркнул, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

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