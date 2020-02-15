Отсутствие у команды Зеленского стратегии по Донбассу доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет, - Порошенко

Об этом журналистам рассказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

По его словам, именно поэтому так важно не просто удерживать украинский вопрос в повестке дня мероприятия, но и активно предлагать новые идеи и инициативы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

Порошенко провел много встреч в рамках конференции.

"График встреч был достаточно насыщен. Это не просто желание охватить как можно больший круг, а это упорная и кропотливая работа по защите украинских интересов. Мюнхенская конференция по безопасности - это лучшая в мире стратегическая площадка, где озвучиваются те инициативы, те стратегии, которые будут иметь место в течение всего 2020 года", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что во время своей президентской каденции именно в Мюнхене обсуждались и санкции против России, и Минские соглашения, и закон о деоккупации Донбасса.

"Ежегодно Украина выходила с теми или иными стратегическими инициативами. К сожалению, в этом году у нас были, по словам президента, лишь тактические вещи. Иногда хаотичные, иногда противоречивые. Но для нас важно, чтобы на этих площадках мы пытались продемонстрировать единство украинской позиции. Именно поэтому мы пытались это провести в рамках двусторонних консультаций", - отметил Порошенко.

Также читайте: Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН, - МИД о созыве РФ заседания Совбеза

Он подчеркнул, что отсутствие стратегических идей в команде Зеленского по завершению российской агрессии на Донбассе доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет.

"Отсутствие инициатив, отсутствие стратегии как по внутреннему законодательству, так и по внешним позициям означает, что альтернативы Минску не существует. Альтернативы закону о деоккупации Донбасса не существует. И в этих условиях приходится ограничиваться тактическими вещами", - отметил Порошенко.