Франция предложила провести расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Пристайко

Об этом сказал журналистам глава МИД Украины Вадим Пристайко после встречи с иранским коллегой Мохаммадом-Джавадом Зарифом в Мюнхене 15 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не будет происходить открытие и считывание черных ящиков без Украины. Это то, что было четко оговорено с министром иностранных дел Ирана. Где физически это будет сделано? Там, где имеются достаточные технические возможности для того, чтобы обеспечить неповрежденное считывание всей информации. Это, например, может быть Франция, которая уже предложила свои услуги, там действительно есть оборудование и новейшее программное обеспечение", - сказал Пристайко.

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По его словам, Франция - самый обсуждаемый вариант. Сейчас "только пару стран" способны сделать все на должном уровне, ведь ящики сильно повреждены. Надо быть особенно осторожными, когда речь идет о столь чувствительном политическом подтексте, добавил Пристайко.

Он отметил, что иранская сторона утверждает, что по закону должна открыть их сама. Но им напомнили, что 30 дней было достаточно, чтобы, как записано в международных договорах, без задержки считать информацию. Если этого не было сделано, то у Ирана, очевидно, нет технических возможностей, и они должны обратиться к кому-то, у кого они есть.

Относительно суммы компенсаций, то была достигнута договоренность, что Украина возглавит процесс в переговорах с Ираном. О какой сумме будет достигнута договоренность между Украиной и Ираном, такая же сумма будет выплачена всем, включая граждан Ирана, сообщил Пристайко. Цифр он не назвал.

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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