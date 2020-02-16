Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, на полях Мюнхенской безопасности конференции министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к членам Европейской Комиссии о важности надлежащей финансовой поддержки региона "Восточного партнерства" в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-27 годы, формирование которой сейчас идет в институтах Евросоюза.

Главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдовой в процессе европейской интеграции.

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В этом контексте министры отметили важность предусмотреть в "Многолетней финансовой перспективе" увеличение ресурсов на нужды государств-участниц "Восточного партнерства", которая будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС.