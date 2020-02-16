В Украине разработают военный стандарт по противодействию самодельным взрывным устройствам, - Минобороны

В Хмельницкой области в Каменец-Подольском завершился недельный тренинг по курсу "Организация поиска самодельных взрывных устройств", проведенный Минобороны совместно с Агентством НАТО по поддержке и снабжения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства. Лекторами выступали опытные британские инструкторы.

Отмечается, что в результате подрыва на СВУ погибли или были ранены многие украинские защитники в зоне боевых действий Донецкой и Луганской областей. С 2014-го на Востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств, что в основном привело к потерям среди личного состава и техники. Как и противопехотные мины, это оружие неизбирательного действия, которое наносит вред не только военным, но и гражданскому населению.

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По словам координатора тренинга от Минобороны Украины полковника Сергея Зубаревского, от самодельных взрывных устройств трудно защититься, ведь их можно изготовить разными способами, используя материалы, которые позволяют избежать обнаружения устройствами.

"Наша цель - достичь совместимости сектора безопасности и обороны Украины с НАТО в вопросах обезвреживания взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. Страны Альянса достигли в этом направлении определенных сдвигов. Украина принимает североатлантический опыт противодействия СВУ", - отметил полковник Сергей Зубаревский.

Сообщается, что в Украине еще нет руководящего документа, который бы определял тактику действий и организацию поиска самодельных взрывных устройств. Сейчас предполагается разработка военного стандарта по противодействию СВУ. Этим занимается Управление экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны.

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