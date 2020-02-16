Каждую минуту, пока мы здесь, в центре моего Донецка кого-то жестко пытают, - освобожденный журналист Асеев в Мюнхене

Его слова опубликовал заместитель председателя "Укроборонпрома", экс-нардеп Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, оно (выступление. - Ред.) предельно точно передает всю абсурдность геополитической оттепели в отношении России на фоне открытого, наглого и варварского оскала Кремля на Востоке Украины", - отметил Найем.

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Далее он привел текст речи Станислава Асеева:

"В 2012 году мой родной город Донецк встречал Чемпионат Европы по футболу с новым аэропортом, новым железнодорожным вокзалом и стадионом.

Сейчас, в 2020 году, этого всего в Донецке нет.

Но есть кое-что другое. Прямо в центре города действует спецтюрьма МГБ, которая называется "Изоляция". Собственно там я находился 28 месяцев своего плена. И именно это место дает очень четкое понимание, с чем мы имеем дело, когда говорим о нашей войне сегодня.

На самом деле мы имеем дело не совсем с российской агрессией, когда - как это было когда-то - Москва смотрела на мою страну, как на неплохую загородную дачу. Сегодня мы имеем дело с чем-то, что вообще не имеет отношения к войне.

Ибо если заставляешь пожилую женщину заползать под нары только за то, что она подошла к немного открытому окну, или когда ты ночью заставляешь взрослого человека, мужчину, лаять, как собака, просто потому, что тебе так хочется … это уже не совсем война. Это уже о том, ты вообще человек или нет.

Я говорю это не для того, чтобы вызвать у вас сочувствие. Мне сочувствия не нужны. Сочувствие нужны тем, кто до сих пор находится в "Изоляции". Я рассказываю это для того, чтобы, когда мы будем вести переговоры с Российской Федерацией о наших территориях, мы четко понимали, что речь не идет о границе или экономике, хотя это очень важные составляющие.

Речь идет о свободе в самом высоком смысле этого слова, что не может быть предметом торгов!

И когда некоторые наши западные коллеги не понимают этого, потому что чувствуют себя в безопасности благодаря тысячам гробов моих сограждан, то мы, украинцы, не вправе об этом забывать! Ведь каждую минуту, прямо сейчас, пока я выступаю в этой светлой комнате в невероятном окружении - просто сейчас в центре моего Донецка кого жестко и не по-человечески пытают.

И это именно тот "Колокол, который звонит по каждому"".

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