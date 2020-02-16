Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом информирует Госкомитет здравоохранения КНР.
"За минувшие сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибли 142 человека. Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. На протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй", - пишет DW, используя данные комитета.
В то же время общее число зараженных в Китае составляет 68 500 человек, от болезни погибло 1665 человек. За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения.
Между тем на круизном лайнере "Вестердам", который ранее отказались принять пять стран, был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Его нашли у 83-летней американки, которая была направлена в госпиталь в Куала-Лумпур. Лайнер провел в море две недели, поскольку его отказались впустить в свои порты Япония, Гуам, Филиппины, Таиланд и Тайвань. В четверг лайнер приняла Камбоджа.
Напомним, на данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Как сообщалось, кроме КНР, случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.