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16.02.20 10:10

РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео

Военная помощь США предназначена для того, чтобы Украина могла защититься от российской агрессии. С такой же целью американская сторона помогает в сфере кибербезопасности.

РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента.

"Россия захватила Крым и часть восточной Украины. США вооружают Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии", - отметил Помпео.

По его словам, с этой же целью Соединенные Штаты помогают Украине в сфере кибербезопасности.

Помпео также подчеркнул, что США не признают оккупацию украинских территорий. А также и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины.

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