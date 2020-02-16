Ермак подал декларацию за 2019 год: квартира в Киеве, Toyota Camry и 255 тыс. дохода

Документ появился на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным опубликованной 14 февраля декларации, руководитель ОП владеет квартирой площадью 107,8 кв. метров, приобретенным в 2015 году автомобилем Toyota Camry и рядом корпоративных прав.

В общем Ермак внес в декларацию 254 959 грн дохода за 2019 год. Эта сумма включает 151 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 10 672 грн зарплаты в ООО "Международная юридическая компания", где он является директором, там же зарплаты по совместительству в сумме 49 317 грн, 42570 грн зарплаты по основному месту работы в АО "Международная юридическая компания", гонорары в сумме 1300 грн в "Медийной группе европейского партнерства", 1000 грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

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Также руководитель ОП задекларировал части корпоративных прав в 9 компаниях, в том числе: 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", 10% в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина" и по 50% в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность".

Еще Ермаку принадлежат 60% прав в Адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% в ООО "АМА ВИЖН" и 0,01% - у ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис". Руководитель ОП является конечным владельцем всех вышеназванных компаний.

Кроме того, на Ермака оформлен кредит "Альфа-Банке" на 1 262 500 грн.

Он также имеет наличные денежные средства в сумме 347 тыс. долларов, 50 тыс. евро, а также 26 803 и 609 грн - на банковских счетах. При этом руководитель ОП одолжил третьим лицам 1 380 660 грн, а задолженность перед ним со стороны ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" составляет 3 334 218 и 4,98 млн гривен.

Напомним, 11 февраля Зеленский уволил с должности руководителя ОП Богдана и назначил на этот пост Ермака, ранее занимавшего должность помощника главы государства.