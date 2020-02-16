"Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник, ссылаясь на информацию от жителей Приморского района.



Депутат отметил, что имена задержанных, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Он также опубликовал фото двух последних.





Максим Терехов

Василий Тюркеджи

15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.