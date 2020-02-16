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16.02.20 13:09

Резня в храме в Москве: мужчина ранил ножом двух священнослужителей

Мужчина с ножом напал на священника и прихожан в храме Николая Чудотворца в Москве. Пострадали 2 человека, нападавшего задержали на месте.

Резня в храме в Москве: мужчина ранил ножом двух священнослужителей

Инцидент произошел утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Настоятель храма Кирилл Сладков рассказал, что мужчина забежал в храм в капюшоне и наушниках, его лицо скрывали очки, а на руках были медицинские перчатки. Протоиерей подошел к мужчине, чтобы узнать у него, что случилось. В ответ тот ранил одного помощника настоятеля в руку, а другому нанес два ножевых ранения в плечо. Оба служителя храма госпитализированы.

Устроившего резню зовут Ефим Ефимов, ему 26 лет, и он приехал из Липецка в Москву на заработки. Мужчину задержали на месте. Он сказал полицейским, что не хотел совершать теракт и что его "не устраивает это лицемерие".

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