Противник трижды с начала суток обстреливал позиции защитников Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"С начала текущих суток, 16 февраля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информацией, нашими героями-защитниками зафиксировано 3 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. При этом враг дважды вел огонь из минометов, продолжая сознательно нарушать Минские соглашения", сказано в сообщении.

Так, ночью после 01:00 от Доломитного вел по защитникам Новолуганского огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового вооружения.

С 06.25 утра, в течение 20 минут, от оккупированного села Смелое враг выпустил по защитникам Крымского 20 мин 120-го калибра.

С 07.10 от Саханки оккупанты выпустили по защитникам Лебединского 7 мин калибра 82 мм и вели плотный огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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"Подразделения Объединенных сил адекватно подавляли вражескую вооруженную активность с легкого пехотного вооружения", — сообщили в Минобороны.

Боевых потерь вследствие прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди защитников Украины нет.