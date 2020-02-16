Оккупационный "омбудсмен Крыма" рассказала о состоянии схваченных в Азовском море рыбаков

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство РИА Новости.

По словам Опанасюк, жалоб от задержанных украинских рыбаков не поступало, в данный момент продолжается разбирательство.

"Идет разбирательство. Жалоб никаких не поступало. Экипаж судна для выяснения всех обстоятельств правонарушения задержан на 48 часов. Сообщений об избрании им какой-либо другой меры пресечения не поступало", – сказал Опанасюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов. ФОТО

15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом капитана задержанного в Азовском море украинского судна. ВИДЕО

По данным депутата от "Слуги народа" Павла Мельника, все задержанные являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Их имена — Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.