Директор облархива ХОГА Байдич, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге, уволен с выговором

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение об увольнении.
Владимир Байдич перед увольнением также получил выговор "за совершение дисциплинарного проступка – действия, которые вредят авторитету государственной службе" и "использование полномочий в личных интересах" (служебного автомобиля. - Ред.).
"Уволить 7 февраля 2020 года Байдича Владимира Григорьевича с должности директора Государственного архива Хмельницкой области", - говорится в документе.
Напомним, в Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) по факту издевательства над собакой - мужчина привязал животное к буксировочному тросу и волочил за автомобилем.
Живодером оказался директор Хмельницкого областного архива и бывший вице-мэр областного центра Владимир Байдич.