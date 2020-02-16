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16.02.20 14:33

Парень в Киеве во время празднования дня рождения упал с 8 этажа и остался жив, - СМИ

Инцидент произошел на ул. Героев Днепра. Молодого человека доставили в больницу с травмами. Предполагается, что он был пьян.

помощь,скорая

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Информатор".

В квартире на восьмом этаже компания ребят отмечала день рождения. Один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, и упал вниз. Что именно произошло — неизвестно.

После падения с восьмого этажа молодой человек остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу. Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности случившегося устанавливаются.

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