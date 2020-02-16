У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Они не смогут", - заявил Бруйетт, отвечая на соответствующий вопрос.

Бруйетт опроверг информацию, что американские санкции вызовут лишь короткую задержку строительства. "Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", - отметил он, подчеркнув, что не доверяет заявлениям о том, что строительство почти завершено.

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Глава пресс-службы компании "Газпром" Сергей Куприянов прокомментировал это заявление словами: "Никогда не говори никогда".

А зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Бруйетта свидетельствуют о недобросовестной конкуренции, информирует НВ.

Депутат отметил, что "по всем планам", которые пересчитывают сроки запуска проекта, "есть все возможности для завершения строительства к концу года".

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