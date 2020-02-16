Оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков

Такое решение принял оккупационный "Керченский городской суд", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Под арест рыбаков отправили за то, что судно якобы отказалось остановиться по требованию сотрудников ФСБ.

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", — сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

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Помимо этого, оккупанты возбудили против украинских рыбаков дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов").

15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

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Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

По данным депутата от "Слуги народа" Павла Мельника, все задержанные являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Их имена — Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

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