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16.02.20 15:54

Порошенко провел более 30 встреч в Мюнхене: теперь все там знают, что "12 шагов" - это провокация Путина, - Цеголко

Пятый президент Украины Петр Порошенко провел на полях Мюнхенской конференции по безопасности более трех десятков встреч, чтобы "вооружить аргументами против страны-агрессора" своих собеседников.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, передает Цензор.НЕТ

"Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии, американские конгрессмены и политики, министры иностранных дел Турции, Словакии, Германии - всего более трех десятков встреч за двое суток в Мюнхене", - написал Цеголко.

По его словам, на встречах собеседников "вооружали аргументами против страны-агрессора". В частности, речь шла о том, что санкции работают, и их следует усилить; чтобы прекратить агрессию, нужно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированные территории Донбасса; что для создания зоны безопасности в Европе Украина как можно скорее должна стать членом НАТО.

"Все участники Мюнхенской конференции теперь знают, что "12 шагов" - это информационная провокация Путина", - подытожил Цеголко.

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Порошенко провел более 30 встреч в Мюнхене: теперь все там знают, что 12 шагов - это провокация Путина, - Цеголко 01

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