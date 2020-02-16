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16.02.20 16:31

Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

Возможность совместного контроля над границей обсуждалась с самого начала первых Минских соглашений в 2014 году и была признана провальной. Сейчас, как и тогда, она вызывает массу вопросов.

Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

Об этом пишет в блоге на Цензор.НЕТ редактор издания Юрий Бутусов. По его мнению, слова Зеленского о контроле над украино-российской границей украинских правоохранителей или военнослужащих вместе с "представителями временно оккупированных территорий" не являются простым решением сложной проблемы.

"     1. Кто командует совместным патрулем и чьи приказы выполняются? ...

  1. Будут ли переданы патрулям функции контроля государственной границы? Каким образом патрули смогут остановить нарушителей государственной границы Украины?
  2. Будет ли у украинских бойцов в составе патрулей право применять оружие? Каким вооружением будут располагать патрули?
  3. Кто проводит расследование возможных конфликтов и нарушений в ходе деятельности совместных патрулей?
  4. Кто несет ответственность за жизнь украинских бойцов, в случае нападения на них при пребывании на территории, где не действуют законы Украины?
  5. Какой контингент и какая техника будет выделена, чтобы обеспечить патрулирование 408 километров неподконтрольной государственной границы днем и ночью? ...
  6. Готово ли руководство Украины в случае нападения на украинских бойцов в составе совместных патрулей применить силу для наказания виновных в нападении?", — спрашивает журналист.

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Бутусов напоминает, что идея о совместных патрулях не нова.

"Совместный контроль границы в таком формате обсуждался с самого начала первых Минских соглашений в 2014-м году. Тогда переговоры о совместном контроле провалились по той же причине, по которой провалятся и в 2020-м", — считает он.

"Мир на Донбассе - это вопрос долгосрочной стратегии, над которой надо обязательно думать. Пора уже прекратить сотрясать воздух старыми фразами, заезженными за пять лет Минска", — подытожил Бутусов.

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