Заробитчане в 2019 году перевели в Украину почти $12 млрд, - Нацбанк

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Национальный банк.

"По предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил: в Украину из-за границы - почти 12 млрд долл. США в эквиваленте; из Украины за границу - почти 0,6 млрд долл. США в эквиваленте", — сказано в сообщении.

Через международные системы перевода средств в страну поступило только 2,3 млрд долларов.

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Процентное соотношение стран, из которых украинцы получали деньги, выглядит так:

из США - 18%;

из Израиля - 14%;

из Италии - 9%;

из России - 7%;

из Польши - 7%;

из других 219 стран - 45%.

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