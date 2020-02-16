С начала суток - 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям:

- рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

- дважды неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Крымского - выпустил из 120-мм миномета 20 мин.

"Сегодня, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", — добавили в штабе.

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