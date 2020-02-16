В Китае начали выпускать возможное лекарство от коронавируса, - СМИ

О начале производства препарата информируют китайские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, начали производить в восточной китайской провинции Чжэцзян.

15 февраля препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок.

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Это первый препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективными в лечении нового типа коронавируса, сообщили в правительстве.

Ранее главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первого тестирования на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это может произойти через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатывается несколько вакцин от нового вируса.

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