Началась продажа билетов на первый авиаперелет из Николаева в Киев, - директор аэропорта Барна

Об этом на своей странице в Facebook написал директор аэропорта Федор Барна, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши совместные усилия не прошли даром, и вот событие, которого все ждали! С 18 мая регулярный рейс Николаев-Киев. Цены от 619 грн в одну сторону", - написал Барна.

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Как сообщает Укринформ, выполнять рейсы будет компания "Роза Ветров".

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График предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта Борисполь в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.

Отметим, что с 26 декабря 2018 года КП "Николаевский международный аэропорт" отправило свой первый чартерный рейс в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Сейчас это пока единственный рейс, который летает постоянно.