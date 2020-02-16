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16.02.20 19:46

Помпео встречался в Мюнхене с Лавровым и попытался скрыть это от прессы, - СМИ. ФОТО

Глава Госдепа США Майк Помпео провел в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности встречу с министром иностранных дел РФ Лавровым. При этом американских журналистов не предупредили о встрече и не пригласили фотокорров сфотографировать рукопожатие Помпео и Лаврова.

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Об этом пишет американское издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча Помпео и Лаврова состоялась в пятницу, 14 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала сделанную после нее фотографию. Она написала, что Помпео, выходя после нее из переговорной комнаты, громко пожелал Лаврову удачи.

Помпео встречался в Мюнхене с Лавровым и попытался скрыть это от прессы, - СМИ 01

Российские журналисты заранее знали о запланированном общении глав внешнеполитических ведомств США и России. А их американских коллег никто не предупредил о том, что планируется такое общение, пишет Politico.

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По словам одного из российских корреспондентов, американская сторона потребовала, чтобы после встречи Помпео и Лавров не делали никаких совместных заявлений. Также американцы настояли на том, чтобы фотографов не пригласили снять рукопожатие дипломатов, рассказал он.

Отвечая на вопрос Politico, чиновник Госдепа подтвердил, что встреча действительно была, но не сообщил о ней никаких подробностей. Он сказал, что подобный формат обычно не предусматривает комментариев прессе.

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