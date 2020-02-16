Во время эвакуации украинцев из Ухани в самолет возьмут и граждан Аргентины

Об этом ВВС News Украина рассказали в Минздраве, информирует Цензор.НЕТ.

Эвакуация запланирована на 19 февраля. Ее проведет гражданский самолет авиакомпании SkyUp.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр здравоохранения Звездная Скалецкая сообщали, что самолет полетит в Китай для эвакуации украинцев 18 февраля, а вернется на следующий день.

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Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что власти Украины предложили свою помощь в эвакуации аргентинских граждан их Ухани.

"Посольство в Пекине оговаривает все необходимые процедуры для того, чтобы эвакуировать аргентинцев, которые этого пожелают", - говорится в заявлении МИД Аргентины.

Аргентина выразила благодарность Украине за сотрудничество и помощь.

Всего на самолете в Украину буду лететь 86 человек, из которых 58 пассажиров (в том числе 11 иностранцев), а остальные - члены экипажа, медики, представители МВД, Минобороны и ГСЧС.

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